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Сент-Этьен – ПСЖ 1:3. Бенефис Маркиньоса и яркий дебют Рамоса

Франция
(1 голосов)

Команда Клода Пюэля едва не совершила сенсацию

Сент-Этьен – ПСЖ 1:3. Бенефис Маркиньоса и яркий дебют Рамоса

Фото: Getty Images

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Лига 1, 15-й тур

Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" – "Пари Сен-Жермен" 1:2

Голы: Буанга (23) – Маркиньос (45+2, 90+1), Ди Мария (79)

"Сент-Этьен": Грин – Трауко, Колодзейчак, Над, Сиссоко (Мукуди, 46) – Камара, Будебуз (Гурна-Дуат, 72) – Масон (Крассо, 87), Аушиш (Юссуф, 46), Буанга – Хазри

"ПСЖ": Доннарумма – Бернат, Рамос, Маркиньос, Хакими – Гейе (Паредес, 75), Данилу – Неймар (Эбимбе, 88), Месси, Ди Мария – Мбаппе

Предупреждения: Сиссоко (18), Будебуз (32), Камара (35) – Бернат (33)

Удаление: Колодзейчак (45)

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В статье: Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (Париж)
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