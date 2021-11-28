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Сент-Этьен – ПСЖ 1:3. Бенефис Маркиньоса и яркий дебют Рамоса
Команда Клода Пюэля едва не совершила сенсацию
Фото: Getty Images
Лига 1, 15-й тур
Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"
"Сент-Этьен" – "Пари Сен-Жермен" 1:2
Голы: Буанга (23) – Маркиньос (45+2, 90+1), Ди Мария (79)
"Сент-Этьен": Грин – Трауко, Колодзейчак, Над, Сиссоко (Мукуди, 46) – Камара, Будебуз (Гурна-Дуат, 72) – Масон (Крассо, 87), Аушиш (Юссуф, 46), Буанга – Хазри
"ПСЖ": Доннарумма – Бернат, Рамос, Маркиньос, Хакими – Гейе (Паредес, 75), Данилу – Неймар (Эбимбе, 88), Месси, Ди Мария – Мбаппе
Предупреждения: Сиссоко (18), Будебуз (32), Камара (35) – Бернат (33)
Удаление: Колодзейчак (45)
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