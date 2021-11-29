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Стало известно, сколько может пропустить Неймар из-за травмы
Рискуем не увидеть бразильца до конца года
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Известно, на какой срок предварительно выбыл нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар. Вчера, 28 ноября, форвард подвернул левый голеностоп в поединке очередного тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". Матч завершился победой парижан, три результативные передачи отдал Лионель Месси.
По предварительным данным RMC, 29-летний страйкер "ПСЖ" может пропустить до шести недель (7 матчей команды во всех турнирах). Таким образом, в 2021-м бразилец уже не сыграет.
Более точный характер и степень серьезности травмы прояснятся после обследования клубными медиками.
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