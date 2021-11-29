Стало известно, сколько может пропустить Неймар из-за травмы

Известно, на какой срок предварительно выбыл нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар. Вчера, 28 ноября, форвард подвернул левый голеностоп в поединке очередного тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". Матч завершился победой парижан, три результативные передачи отдал Лионель Месси.

По предварительным данным RMC, 29-летний страйкер "ПСЖ" может пропустить до шести недель (7 матчей команды во всех турнирах). Таким образом, в 2021-м бразилец уже не сыграет.

Более точный характер и степень серьезности травмы прояснятся после обследования клубными медиками.