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Стало известно, сколько может пропустить Неймар из-за травмы

Франция
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Рискуем не увидеть бразильца до конца года

Стало известно, сколько может пропустить Неймар из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известно, на какой срок предварительно выбыл нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар. Вчера, 28 ноября, форвард подвернул левый голеностоп в поединке очередного тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". Матч завершился победой парижан, три результативные передачи отдал Лионель Месси.

По предварительным данным RMC, 29-летний страйкер "ПСЖ" может пропустить до шести недель (7 матчей команды во всех турнирах). Таким образом, в 2021-м бразилец уже не сыграет.

Более точный характер и степень серьезности травмы прояснятся после обследования клубными медиками.

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В статье: Неймар Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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