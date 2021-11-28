Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар о травме: Это часть жизни спортсмена, к сожалению
Бразилец травмировался в игре против "Сент-Этьена"
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал травму, которую получил в концовке матча 15-го тура Лиги 1 против
"Буду восстанавливаться. Это часть жизни спортсмена, к сожалению.
Теперь нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь лучше и сильнее", – написал бразилец в своем инстаграме.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Удинезе – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура Серии А
- Ножницами после паса пяткой. Диалло забил блестящий гол у ворота Миная U-19
- Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба"
- Карим Бензема получил тюремный срок. За что судили звезду Реала?
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Дрюон (Одесса)
28.11.2021 в 19:55
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...