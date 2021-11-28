Неймар о травме: Это часть жизни спортсмена, к сожалению

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал травму, которую получил в концовке матча 15-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена" . Вингер подвернул голеностоп , в итоге нападающего унесли с поля на носилках.

"Буду восстанавливаться. Это часть жизни спортсмена, к сожалению.

Теперь нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь лучше и сильнее", – написал бразилец в своем инстаграме.