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Неймар о травме: Это часть жизни спортсмена, к сожалению

Франция
(1 голосов)

Бразилец травмировался в игре против "Сент-Этьена"

Неймар о травме: Это часть жизни спортсмена, к сожалению

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал травму, которую получил в концовке матча 15-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена". Вингер подвернул голеностоп, в итоге нападающего унесли с поля на носилках.

"Буду восстанавливаться. Это часть жизни спортсмена, к сожалению.

Теперь нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь лучше и сильнее", – написал бразилец в своем инстаграме.

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В статье: Неймар Сент-Этьен ПСЖ
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Комментарии (1)
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Дрюон (Одесса)
28.11.2021 в 19:55
Неймар не до конца реализовал свой огромный потенциал, в т.ч. из-за травм, которые преследовали его всю карьеру.
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