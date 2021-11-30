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Впервые за 30 лет игрок французской лиги выиграл Золотой мяч
И правда лига фермеров
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси выиграл седьмой Золотой мяч от France Football. Он стал первым действующим игроком "парижан", получившим этот приз, а также первым за 30 лет представителем французской лиги.
Последним игроком из французской лиги, получившим Золотой мяч был Жан-Пьер Папен, игравший за "Марсель". Он получил приз в 1991 году.
"Париж" был близок к Золотому мячу в 1995 году, когда награду выиграл Джордж Веа. Но он в этом же самом году перешел из "ПСЖ" в "Милан".
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