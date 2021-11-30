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Впервые за 30 лет игрок французской лиги выиграл Золотой мяч

Франция
(2 голосов)

И правда лига фермеров

Впервые за 30 лет игрок французской лиги выиграл Золотой мяч

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси выиграл седьмой Золотой мяч от France Football. Он стал первым действующим игроком "парижан", получившим этот приз, а также первым за 30 лет представителем французской лиги.

Последним игроком из французской лиги, получившим Золотой мяч был Жан-Пьер Папен, игравший за "Марсель". Он получил приз в 1991 году.

"Париж" был близок к Золотому мячу в 1995 году, когда награду выиграл Джордж Веа. Но он в этом же самом году перешел из "ПСЖ" в "Милан".

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч Джордж Веа Жан-Пьер Папен Марсель Милан ПСЖ france football
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
30.11.2021 в 00:37
Итог : Хави, Иньеста и Левандовски, великодушно «отдали» свои заслуженные награды маленькому плаксивому человечку. Все ради счастья бедолаги. По факту : теперь адекватная половина человечества не воспринимает это фальшивую награду всерьёз, но безумно влюблённые но слепые поклонники бородатого чуда, сходят с ума от счастья.
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.11.2021 в 00:22
Якшо форумчани спорять,спецом один одного дразнять,ображать,перекручують назви команд та футболістів,то це ше пів біди,але якшо автор називає лігу-1 лігою фермерів то це дуже низько.Якшо ти авторе хочеш писати гадості то пиши в коментаріях,журналіст повинен бути незалежній...
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