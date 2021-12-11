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Лига 1. Монпелье остановил безумный Брест, Сент-Этьен без Пюэля ещё безнадёжней

Франция
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Субботний разогрев во французской лиге

Лига 1. Монпелье остановил безумный Брест, Сент-Этьен без Пюэля ещё безнадёжней

Фото: Montpellier HSC

Новина українською

Лига 1, 18-й тур

Брест, "Стад Франсис Ле Бле"

"Брест" – "Монпелье" 0:4

Голы: Ваи 45+1, Мавидиди 47, Самбия 60, Жермен 85

"Брест" после прошлогоднего финиша на 17-м месте шокировал всю Лигу 1 весь ноябрь и декабрь: аутсайдер вдруг взял и выиграл в 6 турах подряд, в том числе расправившись с соперника серьёзного уровня – "Монако" (2:0), "Лансом" (4:0) и "Марселем" на Велодроме (1:2). Такой рывок позволил коллективу Мишеля Тер-Закаряна покинуть зону вылета, и вот наконец их остановили.

Сегодня был абсолютно равный первый тайм, но "Брест" не дотерпел до перерыва и пропустил от Ваи в компенсированное время. А дальше хозяева не звали как себя вести – они в последнее время не привыкли отыгрываться. Дальний выстрел Мавидиди после тайм-аута добил "Брест", после чего Самбия и Жермен уже довели счёт но унизительного, хотя матч, опять-таки, был далеко не столь однозначным.

Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Сент-Этьен" 2:0

Голы: Туре 23 (пен), Мбюкю 89

Удаление: Буанга 45

"Сент-Этьен" на прошлой неделе попрощался с многоопытным Клодом Пюэлем. Два года назад ему удавалось доводить "зелёных" до финала Кубка Франции, но как только дело запахло жаренным (последнее место в лиге), все добрые воспоминания ушли на второй план.

Матч с "Реймсом" был первым после его увольнения, и был откровенно провальным. Большей разницы по ожидаемым голам (xG 2.72-0.12) в пользу соперника, чем сегодня, "Сент-Этьен" допустил лишь однажды за 17 прошедших туров. Частично это можно объяснить удаление Буанги в конце первого тайма, но тем не менее. В атаке так вообще тихий ужас – 1 удар из пределов штрафной и 0 в створ ворот за 90 минут.

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В статье: Реймс Монпелье Брест Сент-Этьен
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