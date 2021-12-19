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В Париже произошли столкновения фанатов сборной Алжира с полицией
Неприятный инцидент
RMC Sport/Автор неизвестный
Вчера вечером болельщики сборной Алжира вышли на Елисейские поля в Париже для того, чтобы отметить победу своей команды на Кубке арабских наций.
Сообщается, что на центральную улицу столицы Франции пришли сотни человек. Полиция начала разганять фанатов с улицы из-за действующего запрета проводить массовые акции.
После первого ареста произошли серьезные столкновения болельщиков с полицией. Фанаты при этом жгли файеры и взрывали петарды, а стражи закона применяли слезоточивый газ.
Напомним, вчера в финале Кубка арабских наций Алжир победил Тунис со счетом 2:0. Данный турнир проводился с 30 ноября по 18 декабря в Катаре как соревнование в преддверии ЧМ-2022.
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