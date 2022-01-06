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Месси вернулся к тренировкам, а у Ди Марии и Дракслера коронавирус

Франция
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Последние несколько месяцев никому нельзя рассчитывать на хоть какой-то набор игроков

Месси вернулся к тренировкам, а у Ди Марии и Дракслера коронавирус

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Форвард "ПСЖ" Лионель Месси вернулся к тренировкам, но занимается отдельно от команды, сообщает RMC Sport. Также позитивные тесты на коронавирус сдали Дракслер и Ди Мария.

У аргентинца уже был зафиксирован отрицательный результат тестирования на заражение коронавирусом, тем не менее он продолжает заниматься индивидуально.

Также клубный твиттер сообщил, что положительные результаты зафиксированы у полузащитников Юлиана Дракслера и Анхеля Ди Марии. Они находятся на самоизоляции.

Напомним, что ближайший матч "ПСЖ" назначен на 9 января – против "Лиона".

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В статье: Лионель Месси Анхель Ди Мария Юлиан Дракслер ПСЖ
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Источник:
rmcsport.com

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