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Месси вернулся к тренировкам, а у Ди Марии и Дракслера коронавирус
Последние несколько месяцев никому нельзя рассчитывать на хоть какой-то набор игроков
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "ПСЖ" Лионель Месси вернулся к тренировкам, но занимается отдельно от команды, сообщает RMC Sport. Также позитивные тесты на коронавирус сдали Дракслер и Ди Мария.
???? Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs ce matin à la Covid-19. Ils ont été placés à l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2022
У аргентинца уже был зафиксирован отрицательный результат тестирования на заражение коронавирусом, тем не менее он продолжает заниматься индивидуально.
Также клубный твиттер сообщил, что положительные результаты зафиксированы у полузащитников Юлиана Дракслера и Анхеля Ди Марии. Они находятся на самоизоляции.
Напомним, что ближайший матч "ПСЖ" назначен на 9 января – против "Лиона".
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