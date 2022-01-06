Месси вернулся к тренировкам, а у Ди Марии и Дракслера коронавирус

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси вернулся к тренировкам, но занимается отдельно от команды, сообщает RMC Sport. Также позитивные тесты на коронавирус сдали Дракслер и Ди Мария.

???? Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs ce matin à la Covid-19. Ils ont été placés à l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2022

У аргентинца уже был зафиксирован отрицательный результат тестирования на заражение коронавирусом, тем не менее он продолжает заниматься индивидуально.

Также клубный твиттер сообщил, что положительные результаты зафиксированы у полузащитников Юлиана Дракслера и Анхеля Ди Марии. Они находятся на самоизоляции.

Напомним, что ближайший матч "ПСЖ" назначен на 9 января – против "Лиона".