Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер ПСЖ Серхио Рико продолжит карьеру в Мальорке
Он будет играть за испанский клуб на правах аренды
Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен
Голкипер "ПСЖ" Серхио Рико перешел в "Мальорку", сообщает пресс-служба клуба.
Испанский клуб арендовал 28-летнего футболиста до конца сезона-2021/22.
В этом сезоне Рико провел всего 22 минуты за "ПСЖ" в чемпионате Франции, пропустив один гол.
В "ПСЖ" футболист выступает с 2019 года. За это время от провел 24 матча за парижан.
Muy agradecido por la oportunidad en este gran club????????— Sergio Rico González (@sergiorico25) January 21, 2022
Me dejaré la piel en el campo.
¡A por todas, bermellones! Sempre Amunt! @RCD_Mallorca pic.twitter.com/RdXGEe0piv
Популярное сейчас
- И месть его была страшна: как Самюэль Это’О из надежды Реала превратился в его кошмар
- Не осилил. Популярный спортивный "диктор" из Ганы поиздевался и над Александром Зинченко
- Второй матч Лунина в сезоне, Барселона вылетела из Кубка Испании. Главные новости за 20 января
- Роберт Левандовский – игрок года по версии FIFA The Best
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса