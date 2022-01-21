Голкипер ПСЖ Серхио Рико продолжит карьеру в Мальорке

Голкипер "ПСЖ" Серхио Рико перешел в "Мальорку", сообщает пресс-служба клуба.

Испанский клуб арендовал 28-летнего футболиста до конца сезона-2021/22.

В этом сезоне Рико провел всего 22 минуты за "ПСЖ" в чемпионате Франции, пропустив один гол.

В "ПСЖ" футболист выступает с 2019 года. За это время от провел 24 матча за парижан.