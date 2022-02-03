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Вернулся из лазарета. В ПСЖ считают, что лидер команды сможет сыграть против Реала в ЛЧ
Соскучились по "десятке" команды Почеттино?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар совсем скоро сможет вновь выйти на поле.
Форвард прошел медицинское обследование в начале недели, все тесты показали, что Ней имеет возможность вернуться к тренировочному процессу, однако пока неполноценно в общей группе и не во всю силу. Вчера, 2 февраля, бразилец сделал легкие упражнения и маленькую часть сессии провел с партнерами.
Тренерский и медицинский штабы французского гранда считают, что Неймар выйдет на поле против мадридского "Реала" (15 февраля) в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов даже в том случае, если не успеет набрать кондиции. Пока в "ПСЖ" ждут реакции от лодыжки Неймара на увеличение нагрузки. Сейчас в лазарете клуба пребывают только Вейналдум и Рамос.
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