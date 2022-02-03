  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Вернулся из лазарета. В ПСЖ считают, что лидер команды сможет сыграть против Реала в ЛЧ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернулся из лазарета. В ПСЖ считают, что лидер команды сможет сыграть против Реала в ЛЧ

Франция
(1 голосов)

Соскучились по "десятке" команды Почеттино?

Вернулся из лазарета. В ПСЖ считают, что лидер команды сможет сыграть против Реала в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар совсем скоро сможет вновь выйти на поле.

Форвард прошел медицинское обследование в начале недели, все тесты показали, что Ней имеет возможность вернуться к тренировочному процессу, однако пока неполноценно в общей группе и не во всю силу. Вчера, 2 февраля, бразилец сделал легкие упражнения и маленькую часть сессии провел с партнерами.

Тренерский и медицинский штабы французского гранда считают, что Неймар выйдет на поле против мадридского "Реала" (15 февраля) в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов даже в том случае, если не успеет набрать кондиции. Пока в "ПСЖ" ждут реакции от лодыжки Неймара на увеличение нагрузки. Сейчас в лазарете клуба пребывают только Вейналдум и Рамос.

Читайте также"Нужно поговорить с Месси, Мбаппе и Неймаром". Хакими уже дважды забил со штрафных на КАН

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lequipe.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...