Лига 1, 23-й тур

Монако, "Стад Луи II"

"Монако" – "Лион" 2:0

Голы: Жан Лукас 2, Бен Йеддер 27

"Монако": Нюбель – Кайо Энрике, Марипан, Дисаси, Агилар – Чуамени – Диоп , Фолланд (Фофана, 62), Жан Лукас (Матазо, 79), Желсон (Вандерсон, 61)– Бен Йеддер

"Лион": Лопеш – Люкеба, Боатенг, Дюбуа – Энрике (Шерки, 46), Тиаго Мендеш (Ндомбеле, 46), Какре, Гюсто (Февр, 46) – Эмерсон, Пакета – Дембеле

Предупреждения: Марипан 69 – Дембеле 64, Боатенг 69

"Монако" в шикарной контратакующей манере разбил "Лион". Гости перепробовали сразу три игровых модели, но все тактические чаяния Петера Боша разбились о жестокую реальность – "монегаски" было просто лучше и в отличии от оппонентов, прекрасно понимали, что им нужно делать на поле.

В таких условиях просто не мог не расцвести Бен Йеддер. Виссам не только напрямую поучаствовал в обеих мячах своей команды, но и буквально единолично сконструировал все опасные атаки "монегасков", целых 5 раз выводя партнёров на ударные позиции. Плеймейкерские способности Бен Йеддера роднят его не с кем иным, как мадридским Каримом. Хоть и происходит дело в Лиге 1, но это всё равно топ-уровень.

Символично, что Филипп Клеман возглавил "Монако" лишь в начале года, но именно его команда сегодняшним вечером казалась сыгранной и цельной. Это комплимент бельгийцу, но все дело в соперниках напротив – кажется, Бош снова запутался. Эмерсон в линии атаки, два номинальных правых защитника на поле и не один не даёт ширины, три центрбека и проходной двор у ворот Лопеша, который кажется один радуется происходящему, постоянно имея возможность ловить вратарский кураж, – хоть и слишком часто как для вратаря топ-команды.

"Лион" умеет играть в яркий и интересный футбол, но когда напротив них не безумствующий Хорхе Сампаоли и его безбашенный "Марсель", а сдержанный и колкий "Монако", у них резко возникают неразрешимые проблемы. Порой это смахивает на синдром Венгера – Бош настолько увлекается действиями своей команды на поле, словно соперника и не существует. Как мы помним, никто лучше не возвращал Венгера обратно к реальности, как циничный Жозе. Вот и Боша вовремя вернули после серии из 3 побед кряду.