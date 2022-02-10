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Пари Сен-Жермен презентовал четвертую форму и коллекцию одежды от бренда Майкла Джордана

Франция
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Французский гранд и новые футболки

Пари Сен-Жермен презентовал четвертую форму и коллекцию одежды от бренда Майкла Джордана

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" представил четвертую форму от Air Jordan. Джерси выполнены в белом цвете. Также официальный сайт парижан презентовал специальную коллекцию одежды совместно с компанией легендарного баскетболиста.

Сами стороны называют свое сотрудничество смелым и новаторским, помогающим культурно связать город и клуб. Форма выполнена ​​из переработанного полиэстера.

Air Jordan – именной бренд, разработанный американской компанией Nike для легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Основной акцент – высококачественная дорогая спортивная обувь и одежда.

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В статье: Лионель Месси футбольная форма Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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