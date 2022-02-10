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Пари Сен-Жермен презентовал четвертую форму и коллекцию одежды от бренда Майкла Джордана
Французский гранд и новые футболки
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" представил четвертую форму от Air Jordan. Джерси выполнены в белом цвете. Также официальный сайт парижан презентовал специальную коллекцию одежды совместно с компанией легендарного баскетболиста.
Сами стороны называют свое сотрудничество смелым и новаторским, помогающим культурно связать город и клуб. Форма выполнена из переработанного полиэстера.
????⚽????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 10, 2022
Découvrez notre ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????ℎ #PSGxJordan pour la saison 21/22 ! ????⬜
L’ensemble de la collection allie l’identité du club aux codes iconiques du basketball et ceux de la street culture. ❤️????
????▶️ https://t.co/nMrmZW4kQd pic.twitter.com/6msUEqSpzl
????????⬜️ #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 10, 2022
???? https://t.co/nMrmZW4kQd pic.twitter.com/Hxr0PIdGHw
Air Jordan – именной бренд, разработанный американской компанией Nike для легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Основной акцент – высококачественная дорогая спортивная обувь и одежда.
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