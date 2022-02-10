Неймар вернулся к тренировкам в общей группе. Рамос всё ещё вне обоймы ПСЖ

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар сегодня с утра вернулся к тренировкам в общей группе, информирует L'Équipe. Напомним, что форвард в последний раз выходил на поле в ноябре прошлого года, после чего находился в лазарете с травмой лодыжки.

Также в общей группе теперь работает Леандро Паредес.

В то же время, всё ещё остаются вне общей группы Андер Эррера и Серхио Рамос, которые работают под присмотром врачей. Чемпионы Африки в составе сборной Сенегала Абду Диалло и Идрисса Гуйе присоединятся к команде в пятницу.

Напомним, что 11 февраля ПСЖ ожидает поединок чемпионата Франции против "Ренна". А уже на следующей неделе парижане сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".