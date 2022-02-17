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ПСЖ не спешит продлевать контракт с Ди Марией

Франция
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Игрок может покинуть парижский клуб

ПСЖ не спешит продлевать контракт с Ди Марией

Фото: Getty Images/ Автор - Aurelien Meunier

Новина українською

"ПСЖ" ведет переговоры с полузащитником Анхелем Ди Марией о продлении контракта, но французский клуб не спешит подписывать соглашение, пишет Goal.

Также парижане стараются изо всех сил заключить новое соглашение с нападающим Килианом Мбаппе.

По информации источника, Ди Мария, в свою очередь, рассчитывает провести еще один сезон в составе "ПСЖ" команды.

33-летний аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.

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В статье: Анхель Ди Мария ПСЖ
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