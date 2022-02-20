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Лига 1. Клермон шокировал Марсель, Монако не справился с аустайдером

Франция
(1 голосов)

Фавориты неожиданно провалились

Лига 1. Клермон шокировал Марсель, Монако не справился с аустайдером

Фото -/www.lequipe.fr / автор неизвестен

Новина українською

Лига 1, 25-й тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Клермон" 0:2

Голы: Байо (13), Аллевина (84)

Бордо, "Стад-де-Бордо"

"Бордо" – "Монако" 1:1

Голы: Уден (22) – Марсело (67, автогол)

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В статье: Бордо Марсель Монако Клермон (Франция)
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