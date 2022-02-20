Франция
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Лига 1. Клермон шокировал Марсель, Монако не справился с аустайдером
Фавориты неожиданно провалились
Фото -/www.lequipe.fr / автор неизвестен
Лига 1, 25-й тур
Марсель, "Велодром"
"Марсель" – "Клермон" 0:2
Голы: Байо (13), Аллевина (84)
Бордо, "Стад-де-Бордо"
"Бордо" – "Монако" 1:1
Голы: Уден (22) – Марсело (67, автогол)
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