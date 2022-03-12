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Леонардо может покинуть пост спортивного директора ПСЖ
Руководство не устраивает игра некоторых футболистов, которых он привел
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо скорее всего в конце сезона покинет свою должность, сообщает AS. Нассеру Аль-Хелайфи не нравится игра некоторых игроков и вопрос с продлением Мбаппе контракта.
Контракт француза истекает летом, и все идет к тому, что он бесплатно перейдет в "Реал".
Париж потратил баснословные деньги прошлым летом, но вылетел уже в 1/8 Лиги чемпионов от "Реала" (2:3 по сумме двух встреч).
Также главная звезда – Лионель Месси забил всего дважды в Лиге 1 и явно не прижился в команде.
Напомним, что летом клуб может также покинуть и Маурисио Почеттино. Руководство не устраивают результаты, а сам тренер не очень рад решениям менеджмента.
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