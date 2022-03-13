Лига 1. Страсбур залетел в топ-3, Лорьян выбирается из зоны вылета

Лига 1, 28-й тур

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" – "Монако" 1:0

Гол: Джику 23

"Страсбур" поднимается в зону Лиги Чемпионов, минимально переиграв "Монако" на своём поле. Единственный гол в матче забил центрбек Александер Джику после углового в середине первого тайма. После этого хозяева солидно сдерживали "монегасков", так и не позволив тем ни разу пробить в створ своих ворот.

Команду Жульена Стефана сегодня вечером из тройки может потеснить "Марсель", если наберёт очки в выездной игре с "Брестом". Тем не менее, для скромного "Страсбура" это великолепное достижение – за 10 туров до финиша всерьёз бороться за Лигу Чемпионов. А "Монако" пора прощаться с надеждами о Европе – по потерянным они в 8 пунктах даже от Лиги Конференций.

Мец, "Сен-Симфорьен"

"Мец" – "Ланс" 0:0

"Ланс" тоже разочаровал, поделив очки с одним из аутсайдеров в лице "Меца". У "кроваво-чёрных" история очень похожая с "Монако": 0 ударов в створ за 90 минут и столько же очков (41 пункт), не позволяющих надеяться на что-то серьёзное по итогам сезона. "Мец" же благодаря ничьей теперь предпоследний.

Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Реймс" 0:1

Гол: Флип (24)

Удаления: Мансо (90) – Донис (34)

Ещё один на редкостью сухой матч для Лиги 1, хоть "Анже" и большой любитель подобных игрищ. Зато что типично для Франции, так это удаления, коих сегодня было аж два. Из-за красной карточки Анастасиоса Дониса "Реймс" целый час играл в меньшинстве. К счастью для гостей, Флип 10 минутами ранее вывел их вперёд, и в итоге этот гол так и остался единственным в матче, несмотря на два десятка ударов со стороны "Анже".

"Анже" проигрывает в катастрофический седьмой раз кряду, из претендента на еврокубки превратившись в команду, которой ещё предстоит доказать своё право на выживание. "Реймс" же благодаря серии из 4 матчей без поражений солидно поднабрал.

Клермон, "Габриэль Монпье"

"Клермон" – "Лорьян" 0:2

Голы: Коне (72), Петро (76)

В матче за 6 очков "Лорьян" на выезде переиграл "Клермон", покинув зону вылета и вплотную подобравшись к сегодняшнему оппоненту. "Мерлузовые" решили по классике прибавить газу на финише, пока ещё не поздно – вторая победа в трёх последних турах. Победу команде Кристофа Пелиссье принесли голы Коне и Петро в последние 20 минут встречи.