Неймар о поражении от Реала: Это были тяжелые дни для нас

Нападающий "ПСЖ" Неймар во время спонсорского мероприятия порассуждал о поражении "Реала" в Лиге чемпионов. "Несмотря на поражение, мы проиграли как команда", – приводит его слова Marca.

"Это были тяжелые дни и недели для нас.

Мы не хотели проигрывать. Мы не для этого выходили и мы этого не планировали. Никто не убирал ногу с педали. Как раз наоборот.

Мы взяли на себя обязательства и приготовились попытаться пройти в следующий раунд. Я восстановился после травмы, отдав все свои силы, чтобы быть там. Несмотря на поражение, мы проиграли как команда.

Жизнь спортсмена такова. Однажды ты проигрываешь игру, но ты можешь изменить все за короткое время. Футбол в этом смысле вознаграждает", – приводит слова нападающего Marca.

Напомним, что "ПСЖ" проиграл "Реалу" в 1/8 финале Лиги чемпионов по сумме двух матчей (3:2). За "Париж" в обоих матчах забивал Килиан Мбаппе.