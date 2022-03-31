УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Если вы свистите Месси, то кому собрались аплодировать?". Роналдиньо про фанатов ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Если вы свистите Месси, то кому собрались аплодировать?". Роналдиньо про фанатов ПСЖ

Франция
(2 голосов)

Бразилец вступился за товарища.

"Если вы свистите Месси, то кому собрались аплодировать?". Роналдиньо про фанатов ПСЖ

Фото: PSG Talk

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси пока не может занести себе в актив выступления в составе ПСЖ.

Разочарованы и фанаты клуба, которые рассчитывали на то, что аргентинец станет тем последним кирпичиком непобедимой команды, а получили унизительный вылет в 1/8 Лиги чемпионов от "Реала" и еще более унизительное поражение от "Ниццы" в Кубке Франции.

Результат - в последних матчах Месси регулярно слышит свист трибун в своей адрес.

За товарища вступился Роналдиньо, который и с Лео немало поиграл, и за ПСЖ выступал очень и очень успешно.

"Месси тяжело, потому что он пришел после многих лет игры в совершенно другой футбол в клубе, который всегда играл одинаково.

Ему просто не хватает адаптации, но остальное придет само собой. Это нормально. Ему просто нужно время.

Я не понимаю [свист]. Если ты будешь свистеть лучшему футболисту планеты, то кому ты будешь аплодировать? Я не понимаю", - заявил экс-футболист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Роналдиньо ПСЖ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
31.03.2022 в 12:32
Все залежить від очікування... Сподівались побачити кращу гру 7-ми разового володаря ЗМ, утім вік та інша структура гри проти! Вийшло, що декілька сезонів тому саме футболісти ПСЖ нанесли Ліонелю важку травму і він не просто втратив рік, але і динаміку росту... Тепер компенсують "нанесенні збитки"
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...