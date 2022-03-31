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"Если вы свистите Месси, то кому собрались аплодировать?". Роналдиньо про фанатов ПСЖ
Бразилец вступился за товарища.
Фото: PSG Talk
Лионель Месси пока не может занести себе в актив выступления в составе ПСЖ.
Разочарованы и фанаты клуба, которые рассчитывали на то, что аргентинец станет тем последним кирпичиком непобедимой команды, а получили унизительный вылет в 1/8 Лиги чемпионов от "Реала" и еще более унизительное поражение от "Ниццы" в Кубке Франции.
Результат - в последних матчах Месси регулярно слышит свист трибун в своей адрес.
За товарища вступился Роналдиньо, который и с Лео немало поиграл, и за ПСЖ выступал очень и очень успешно.
"Месси тяжело, потому что он пришел после многих лет игры в совершенно другой футбол в клубе, который всегда играл одинаково.
Ему просто не хватает адаптации, но остальное придет само собой. Это нормально. Ему просто нужно время.
Я не понимаю [свист]. Если ты будешь свистеть лучшему футболисту планеты, то кому ты будешь аплодировать? Я не понимаю", - заявил экс-футболист.
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