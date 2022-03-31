"Если вы свистите Месси, то кому собрались аплодировать?". Роналдиньо про фанатов ПСЖ

Лионель Месси пока не может занести себе в актив выступления в составе ПСЖ.

Разочарованы и фанаты клуба, которые рассчитывали на то, что аргентинец станет тем последним кирпичиком непобедимой команды, а получили унизительный вылет в 1/8 Лиги чемпионов от "Реала" и еще более унизительное поражение от "Ниццы" в Кубке Франции.

Результат - в последних матчах Месси регулярно слышит свист трибун в своей адрес.

За товарища вступился Роналдиньо, который и с Лео немало поиграл, и за ПСЖ выступал очень и очень успешно.