УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Монако продолжает преследование топ-5, Анже отобрал очки у Лилля
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Монако продолжает преследование топ-5, Анже отобрал очки у Лилля

Франция
(1 голосов)

Борьба за Европу и выживание продолжается

Лига 1. Монако продолжает преследование топ-5, Анже отобрал очки у Лилля

Фото: AS Monaco

Новина українською

Лига 1, 31-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Труа 2:1

Голы: Энрике (19), Фолланд (57) – Угбо (39)

"Монако" одержал непростую победу над "Труа", позволившей княжескому клубу приблизиться к зоне еврокубков на один пункт, и на 5 к зоне Лиге Чемпионов. Новичок Лиги 1 оказал коллективу Филиппа Клемана серьёзное сопротивление. В первом тайме Угбо ударом с разворота ответил на гол Энрике со штрафного. Но выход на замену Кевина Фолланда стал решающим. Немецкий суперсаб забил вторым ударом команды в створ за матч и принёс 3 очка.

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Лилль 1:1

Голы: Джало (64, автогол) – Жегрова (74)

Ещё один суперсаб оказался в составе "Лилля". После автогола Джало "доги" оказались в непростом положении, но выход Эдона Жегрова позволил гостям набрать хотя бы очко. За 102 минуты игрового времени в Лиге 1 косоварский вингер успел найти уже два гола. Впечатляет, хотя эффект запасного всё равно приукрашает картину.

"Анже" ещё на пункт отрывается от зоны вылета (+6), "Лилль" ж всерьёз рискует остаться без еврокубков.

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Нант 1:1

Гол: Шардонне (67) – Коло Муани (10)

12-й гол Рандала Коло Муани не помог "Нанту" продолжить погоню за ведущими клубами Франции. "Канарейки" разделили очки с "Брестом" после гола Брендана Шардонне, и вместе с "Лиллем" позволили "Монако" оторваться от конкурентов. Теперь у "Нанта" остаётся один вариант попадания в Европу – через Кубок, в финал которого они пробились вместе с "Ниццей".

Бордо, Стад-де-Бордо

Бордо – Мец 3:1

Голы: Мангас (52), Ньянг (68), Хван (88) – Ламкель Зе (21)

Матч двух главных неудачников сезоне завершился уверенной победой "Бордо". "Жирондийцы" показали стремление остаться в Лиге 1, а вот "Мец" выглядел совсем безвольно, несмотря на ранний гол Ламкеля Зе. Во втором тайме "Бордо" перевернул игру и справедливо добыл победу. "Жирондийцы" в двух очках от спасения, "Мец", похоже, прощается с элитным дивизионом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Труа Монако Нант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...