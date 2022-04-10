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Лига 1. Монако продолжает преследование топ-5, Анже отобрал очки у Лилля
Борьба за Европу и выживание продолжается
Фото: AS Monaco
Лига 1, 31-й тур
Монако, Стад Луи II
Монако – Труа 2:1
Голы: Энрике (19), Фолланд (57) – Угбо (39)
"Монако" одержал непростую победу над "Труа", позволившей княжескому клубу приблизиться к зоне еврокубков на один пункт, и на 5 к зоне Лиге Чемпионов. Новичок Лиги 1 оказал коллективу Филиппа Клемана серьёзное сопротивление. В первом тайме Угбо ударом с разворота ответил на гол Энрике со штрафного. Но выход на замену Кевина Фолланда стал решающим. Немецкий суперсаб забил вторым ударом команды в створ за матч и принёс 3 очка.
Анже, Стад Жан Буин
Анже – Лилль 1:1
Голы: Джало (64, автогол) – Жегрова (74)
Ещё один суперсаб оказался в составе "Лилля". После автогола Джало "доги" оказались в непростом положении, но выход Эдона Жегрова позволил гостям набрать хотя бы очко. За 102 минуты игрового времени в Лиге 1 косоварский вингер успел найти уже два гола. Впечатляет, хотя эффект запасного всё равно приукрашает картину.
"Анже" ещё на пункт отрывается от зоны вылета (+6), "Лилль" ж всерьёз рискует остаться без еврокубков.
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Нант 1:1
Гол: Шардонне (67) – Коло Муани (10)
12-й гол Рандала Коло Муани не помог "Нанту" продолжить погоню за ведущими клубами Франции. "Канарейки" разделили очки с "Брестом" после гола Брендана Шардонне, и вместе с "Лиллем" позволили "Монако" оторваться от конкурентов. Теперь у "Нанта" остаётся один вариант попадания в Европу – через Кубок, в финал которого они пробились вместе с "Ниццей".
Бордо, Стад-де-Бордо
Бордо – Мец 3:1
Голы: Мангас (52), Ньянг (68), Хван (88) – Ламкель Зе (21)
Матч двух главных неудачников сезоне завершился уверенной победой "Бордо". "Жирондийцы" показали стремление остаться в Лиге 1, а вот "Мец" выглядел совсем безвольно, несмотря на ранний гол Ламкеля Зе. Во втором тайме "Бордо" перевернул игру и справедливо добыл победу. "Жирондийцы" в двух очках от спасения, "Мец", похоже, прощается с элитным дивизионом.
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