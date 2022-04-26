Рамос: Футбол – это 80% физики и 20% таланта

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос в интервью PSG TV рассказал о главных качествах современного футболиста. "Раньше я думал, что талант важнее физических характеристик, а сегодня я думаю иначе", – приводит его слова Canal Supporters.

– Какие качества футболистов сегодня являются самыми важными?

– Думаю, всегда важна скромность, но уровень игры становится все выше и выше. Раньше я думал, что талант важнее физических характеристик, а сегодня я думаю, что футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта. Так что нужно быть на гораздо более высоком физическом уровне, чем несколько лет назад. Поэтому я считаю, что одними из главных качеств нужно назвать трудолюбие, стабильность, настойчивость и многое другое.

Я думаю, что борьба за мечту доступна каждому, но многие другие вещи нужно оставить в стороне. В таком случае, я думаю, у всех будет возможность бороться за мечту, – сказал защитник "ПСЖ" в интервью.

Серхио в этом сезоне провел за "ПСЖ" 10 матчей и забил 2 гола.