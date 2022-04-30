Лига 1. Камбек Ланса в меньшинстве и закрепление Ренна в топ-3

Лига 1. 35-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Нант 2:2

Голы: Кошта 67, Муинга 81 (пен) – Симон 8, 32

Ланс: Лека – Айдара (Мачадо, 63), Ву, Гради – Франковски (Фариньес, 21), Фофана, Дукуре, Клаус – Кошта (Какута, 82), Сотока (Саид, 63) – Ганаго (Муинга, 63)

Нант: Ляфон – Паллуа, Аппиа, Силла – Мерлен, Чиривелья (Перейра, 46), Сиприен, Мутуссами, Коко (Коршья, 80) – Симон (Букари, 70), Муани (Кулибали, 70)

Предупреждения: Перейра 53, Сиприен 62, Мутуссами 74, Паллуа 80, Ляфон 81

Удаление: Лека 19

"Ланс" вновь продемонстрировал невероятный характер, вторую неделю подряд выбираясь из безнадёжных ситуаций. На прошлых выходных команда Франка Эса отыгралась в матче с "ПСЖ" (3:3), уступая в счёте в два мяча за 20 минут до финиша. Сегодня "кроваво-жёлтые" выглядели абсолютно безнадёжными после получаса битвы с "Нантом", но сумели совершить выдающийся камбек.

К 32-й минуте форвард "канареек" Мозес Симон в одиночку разрывал хозяев. К этому моменту нигериец успел оформить не только дубль, но и заработать удаление для вратаря "Ланса" Жан-Луи Лека, который сбил форварда за пределами своей штрафной.

Но "Ланс" не сдался и смог заработать ещё одну ничью. Шансы хозяевам вернул Кошта, шикарно пробивший в нижний угол с линии штрафной после паса Фофана. А ближе к концовке Уэсли Саид заставил фолить уже вратаря соперника, Ляфонта. Калимуэндо уверенно реализовал пенальти. 2:2.

"Ланс" остаётся седьмым и ещё надеется побороться за еврокубки. "Нант" же теперь всецело сосредоточен на финале Кубка Франции с "Ниццей". "Кроваво-жёлтые" будут в нём болеть против сегодняшнего оппонента – тогда у них будет шанс попасть в Европу с шестого места.

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Сент-Этьен 2:0

Голы: Майер 41, 84

Ренн: Алемдар – Трюффер (Мелинг, 56), Сантамария, Омари, Траоре – Тэ, Мартин, Майер – Терье (Ассиньон, 89), Лаборд (Гирасси, 75), Бурижо

Сент-Этьен: Бернардони – Трауко (Тиуб, 73), Над, Мукуди, Мангала, Масон (Силва, 85) – Аушиш (Юссуф, 73), Гурна-Дуат (Нейу, 73), Камара, Буанга– Норден (Сако, 77)

Предупреждения: Мартин 61 – Трауко 61, Над 65, Гурна-Дуат 67, Масон 70