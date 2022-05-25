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Тебас: Аль-Хелайфи – президент ПСЖ, глава ECA и beIN Sports, член исполкома УЕФА. Слишком много конфликтов интересов
Участие Хелаифи в стольких структурах подрывает доверие к УЕФА в том числе
Фото: twitter.com/AZERTAC
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз выступил с критикой в адрес руководства "ПСЖ". Испанец раскритиковал президента парижан за участие во многих структурах, что расширяет влияние на европейский футбол.
"Нассер Аль-Хелайфи – президент "ПСЖ", глава Ассоциации европейских клубов (ЕСА), член исполкома УЕФА и председатель совета директоров beIN Sports, одной из крупнейших телевизионных компаний мира, приобретающей права на показ матчей.
Он занимается многими делами, возникает слишком много конфликтов интересов, а такого быть не должно. Для футбола в 2022 году это непозволительно. Он не может быть первым человеком в этих организациях и руководить компанией, покупающей права на Ла Лигу, Лигу чемпионов, матчи сборных", – сказал Тебас.
Ранее на фоне иска Ла Лиги к УЕФА Хелаифи предположил, что Тебаса заботит растущий уровень Лиги 1 в сравнении с Примерой.
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