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Тебас: Аль-Хелайфи – президент ПСЖ, глава ECA и beIN Sports, член исполкома УЕФА. Слишком много конфликтов интересов

Франция
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Участие Хелаифи в стольких структурах подрывает доверие к УЕФА в том числе

Тебас: Аль-Хелайфи – президент ПСЖ, глава ECA и beIN Sports, член исполкома УЕФА. Слишком много конфликтов интересов

Фото: twitter.com/AZERTAC

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз выступил с критикой в адрес руководства "ПСЖ". Испанец раскритиковал президента парижан за участие во многих структурах, что расширяет влияние на европейский футбол.

"Нассер Аль-Хелайфи – президент "ПСЖ", глава Ассоциации европейских клубов (ЕСА), член исполкома УЕФА и председатель совета директоров beIN Sports, одной из крупнейших телевизионных компаний мира, приобретающей права на показ матчей.

Он занимается многими делами, возникает слишком много конфликтов интересов, а такого быть не должно. Для футбола в 2022 году это непозволительно. Он не может быть первым человеком в этих организациях и руководить компанией, покупающей права на Ла Лигу, Лигу чемпионов, матчи сборных", – сказал Тебас.

Ранее на фоне иска Ла Лиги к УЕФА Хелаифи предположил, что Тебаса заботит растущий уровень Лиги 1 в сравнении с Примерой.

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В статье: Нассер Аль-Хелаифи Хавьер Тебас ПСЖ
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Источник:
espn.co.uk

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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
25.05.2022 в 22:10
Тебас, ну шо ты, как этот, ну? Так прямо и скажи: Давайте нам Суперлигу! Где президентом мой близкий друг Перес, ну и я, где-то там...
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