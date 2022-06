Официально: Минамино – игрок Монако

"Монако" объявил о подписании полузащитника "Ливерпуля" Такуми Минамино. Англичане получат 15 миллионов евро чистыми за японца.

Фабрицио Романо сообщает, что ещё 3 миллиона евро "Ливерпуль" получит в виде бонусов.

Official and confirmed. AS Monaco have signed Takumi Minamino on a permanent deal from Liverpool, deal now approved and signed. ???????????? #transfers



Liverpool receive €15m guaranteed fee plus €3m add-ons. #LFC pic.twitter.com/ViiOSa1oLT