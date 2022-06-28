Официально: Минамино – игрок Монако

"Монако" объявил о подписании полузащитника "Ливерпуля" Такуми Минамино. Англичане получат 15 миллионов евро чистыми за японца.

Фабрицио Романо сообщает, что ещё 3 миллиона евро "Ливерпуль" получит в виде бонусов.

Official and confirmed. AS Monaco have signed Takumi Minamino on a permanent deal from Liverpool, deal now approved and signed. ???????????? #transfers



Liverpool receive €15m guaranteed fee plus €3m add-ons. #LFC pic.twitter.com/ViiOSa1oLT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022

В прошлом сезоне Такуми провел за "Ливерпуль" 11 матчей в Премьер-лиге и забил 3 гола. 27-летний хавбек перешел в АПЛ в 2019 году из "Зальцбурга".