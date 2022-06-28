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Официально: Минамино – игрок Монако
Не пригодился в "Ливерпуле"
Фото: twitter.com/LFC
"Монако" объявил о подписании полузащитника "Ливерпуля" Такуми Минамино. Англичане получат 15 миллионов евро чистыми за японца.
ようこそ、南野選手 !— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) June 28, 2022
Welcome @takumina0116 ????????✍????#WelcomeTakumi pic.twitter.com/2kpTKrGFmC
Фабрицио Романо сообщает, что ещё 3 миллиона евро "Ливерпуль" получит в виде бонусов.
Official and confirmed. AS Monaco have signed Takumi Minamino on a permanent deal from Liverpool, deal now approved and signed. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022
Liverpool receive €15m guaranteed fee plus €3m add-ons. #LFC pic.twitter.com/ViiOSa1oLT
В прошлом сезоне Такуми провел за "Ливерпуль" 11 матчей в Премьер-лиге и забил 3 гола. 27-летний хавбек перешел в АПЛ в 2019 году из "Зальцбурга".
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