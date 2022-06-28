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Официально: Минамино – игрок Монако

Франция
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Не пригодился в "Ливерпуле"

Официально: Минамино – игрок Монако

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

"Монако" объявил о подписании полузащитника "Ливерпуля" Такуми Минамино. Англичане получат 15 миллионов евро чистыми за японца.

Фабрицио Романо сообщает, что ещё 3 миллиона евро "Ливерпуль" получит в виде бонусов.

В прошлом сезоне Такуми провел за "Ливерпуль" 11 матчей в Премьер-лиге и забил 3 гола. 27-летний хавбек перешел в АПЛ в 2019 году из "Зальцбурга".

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