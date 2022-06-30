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В ПСЖ установили цену на Кимпембе

Франция
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Между 36-летним Рамосом и 26-летним Кимпембе выбор пал на первого

В ПСЖ установили цену на Кимпембе

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" выставили ценник на защитника Преснеля Кимпембе – 50 миллионов евро, сообщает GFFN со ссылкой на Foot Mercato. Спортивный директор Луис Кампос не видит 26-летнего фуллбека в команде.

Сообщается, что в услугах защитника заинтересованы "Ювентус", откуда может уйти де Лигт, и "Челси".

В прошлом сезоне Кимпембе провел за "ПСЖ" 41 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 40 миллионов евро.

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В статье: Серхио Рамос Преснел Кимпембе ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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