В ПСЖ установили цену на Кимпембе

"ПСЖ" выставили ценник на защитника Преснеля Кимпембе – 50 миллионов евро, сообщает GFFN со ссылкой на Foot Mercato. Спортивный директор Луис Кампос не видит 26-летнего фуллбека в команде.

Сообщается, что в услугах защитника заинтересованы "Ювентус", откуда может уйти де Лигт, и "Челси".

В прошлом сезоне Кимпембе провел за "ПСЖ" 41 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 40 миллионов евро.