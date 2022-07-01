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Официально: Лучший бомбардир Шахтера еще на год остается в Лионе
Воспользовались правилом ФИФА
Фото: Olympique lyonnais
Бразилец "Шахтера" Тете еще один год проведет в "Лионе" на правах аренды. Об этом передает сайт французской команды.
После начала войны в Украине Тете на четыре месяца отправился в "Лион", где хорошо зарекомендовал себя - два гола и пять голевых передачи. Это побудило французов продолжить переговоры с "горняками".
???? RDV dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube pour suivre, en direct, la conférence de presse de prolongation de notre Brésilien #Tetê ! ????????????????— Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022
➡ https://t.co/IMbBnc9o6Z ⬅ pic.twitter.com/pwmqFmRFQu
"Шахтер" выставил серьезный ценник на одного из ключевых исполнителей, а потому "Лион" вместо полноценного трансфера решил воспользоваться правилом ФИФА, арендовав на год Тете. Отметим, что контракт бразильца с "Шахтером" истекает зимой 2023-го.
Тете в прошлом сезоне забил в составе "Шахтера" десять голов, став лучшим бомбардиром команды.
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