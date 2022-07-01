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Официально: Лучший бомбардир Шахтера еще на год остается в Лионе

Франция
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Воспользовались правилом ФИФА

Официально: Лучший бомбардир Шахтера еще на год остается в Лионе

Фото: Olympique lyonnais

UA-Футбол
Новина українською

Бразилец "Шахтера" Тете еще один год проведет в "Лионе" на правах аренды. Об этом передает сайт французской команды.

После начала войны в Украине Тете на четыре месяца отправился в "Лион", где хорошо зарекомендовал себя - два гола и пять голевых передачи. Это побудило французов продолжить переговоры с "горняками".

"Шахтер" выставил серьезный ценник на одного из ключевых исполнителей, а потому "Лион" вместо полноценного трансфера решил воспользоваться правилом ФИФА, арендовав на год Тете. Отметим, что контракт бразильца с "Шахтером" истекает зимой 2023-го.

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Тете в прошлом сезоне забил в составе "Шахтера" десять голов, став лучшим бомбардиром команды.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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