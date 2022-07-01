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Тете: Мне понравился Лион, возможность гулять, чувствовать себя в безопасности
Бразильцу комфортно во Франции
Фото: Olympique Lyonnais
Сегодня "Лион" на год продлил аренду вингера "Шахтера" Тете. Бразилец поделился своими эмоциями.
"Я сразу говорил, что хочу остаться. Перед отъездом я дал им слово, что буду в раздевалке, когда все соберутся снова. Сборная Бразилии — одна из моих целей, и почему бы не присоединиться к Пакета (игрок "Лиона") там?
Мне в "Лионе" все понравилось. Все, что было обещано, было выполнено, меня очень хорошо приняли в клубе. Мне также понравился город, возможность гулять, чувствовать себя в безопасности, что было важно в моем выборе", - заявил Тете в интервью клубной пресс-службе.
Контракт Тете с "Шахтером" рассчитан до зимы 2023-го года.
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