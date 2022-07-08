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36-летний чемпион мира проведет еще один сезон в Труа
Адиль Рами не заканчивает карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry
Ветеран французского футбола Адиль Рами еще на год подписался в "Труа".
36-летний защитник перебрался в клуб год назад и, несмотря на травмы, заслужил капитанскую повязку, забив три гола в 18 матчах.
Лучшие годы Рами прошли в "Валенсии", "Милане" и "Марселе". Также Адиль провел 36 матчей (1 гол) за сборную Франции, с которой выиграл ЧМ-2018.
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"Труа" входит в арабскую City Group, но его амбиции ограничиваются сохранением места в элите. В прошлом сезоне команда Брюно Ирлеса заняла 15-е место в Лиге 1.
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