36-летний чемпион мира проведет еще один сезон в Труа

Ветеран французского футбола Адиль Рами еще на год подписался в "Труа".

36-летний защитник перебрался в клуб год назад и, несмотря на травмы, заслужил капитанскую повязку, забив три гола в 18 матчах.

Лучшие годы Рами прошли в "Валенсии", "Милане" и "Марселе". Также Адиль провел 36 матчей (1 гол) за сборную Франции, с которой выиграл ЧМ-2018.

"Труа" входит в арабскую City Group, но его амбиции ограничиваются сохранением места в элите. В прошлом сезоне команда Брюно Ирлеса заняла 15-е место в Лиге 1.