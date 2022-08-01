Галтье взял свой первый трофей во главе ПСЖ

Сегодня "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции разгромил "Нант" – 4:0. Голами отличились Лео Месси и Серхио Рамос, а дубль оформил Неймар.

Таким образом, новый главный тренер парижан завоевал свой первый трофей с новой командой.

Ранее 55-летний коуч побеждал в Кубке французской лиги с "Сент-Этьеном", а также побеждал в национальном чемпионате по "Лиллю".