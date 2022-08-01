Франция
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Галтье взял свой первый трофей во главе ПСЖ
Одержав разгромную победу
Фото: twitter.com/PSG_inside
Сегодня "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции
Таким образом, новый главный тренер парижан завоевал свой первый трофей с новой командой.
Ранее 55-летний коуч побеждал в Кубке французской лиги с "Сент-Этьеном", а также побеждал в национальном чемпионате по "Лиллю".
????❤️????#TDC2022 pic.twitter.com/36jeHUJVRx— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 31, 2022
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