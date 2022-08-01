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Галтье взял свой первый трофей во главе ПСЖ

Франция
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Одержав разгромную победу

Галтье взял свой первый трофей во главе ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Сегодня "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции разгромил "Нант" – 4:0. Голами отличились Лео Месси и Серхио Рамос, а дубль оформил Неймар.

Таким образом, новый главный тренер парижан завоевал свой первый трофей с новой командой.

Ранее 55-летний коуч побеждал в Кубке французской лиги с "Сент-Этьеном", а также побеждал в национальном чемпионате по "Лиллю".

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В статье: Кристоф Галтье Нант (Нант) ПСЖ
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