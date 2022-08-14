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ПСЖ готовится продлить контракт с Месси
Клуб не собирается отпускать ключевого игрока
Фото: SPORT
"ПСЖ" скоро начнет переговоры по продлению контракта с Лионелем Месси. Парижане хотят пролонгировать действующее соглашение еще на год.
Руководство французского клуба увлечено игрой футболиста, который за несколько месяцев "прошел путь от одиночества к счастью". Месси комфортно играть в новой схеме Кристофа Галтье. После года адаптации он наконец-то переживает расцвет в Париже.
Ранее ходили слухи, что Месси может вернуться в "Барселону" в 2023 году, но окружение Лионеля не контактирует с каталонской командой. Месси сосредоточен на том, что выиграть с "ПСЖ" все возможные трофеи.
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