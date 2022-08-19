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Поставил голы на поток. Арендованный у Шахтера Тете набрал 2+1 в матче Лиги 1
Бразилец в шикарной форме
Фото: Olympique Lyonnais
В рамках третьего тура Лиги 1 французский "Лион" принимает "Труа".
Фаворит уверенно ведет в счете и во много благодаря стараниям Тете. Бразильский вингер за вечер отличился двумя голами, добавив ко всему этому ассист. Ранее он набрал 1+1 в первом туре чемпионата.
Первый гол Тете
Olympique Lyon szybko doszedł do siebie. Najpierw bramka Tagliafico, potem do siatki trafił Tete i ekipa Petera Bosza w mgnieniu oka zbudowała już sobie dwie bramki przewagi. #OLESTACpic.twitter.com/aG788gAuk9— Seb (@seb_cada) August 19, 2022
Второй гол Тете
Tetê z dublecikiem ⚽️⚽️#OLESTACpic.twitter.com/WTXlzxJidT— Seb (@seb_cada) August 19, 2022
Напомним, что Тете играет за "Лион" на правах аренды, а его контракт принадлежит "Шахтеру". Сделка истекает зимой 2023-го.
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