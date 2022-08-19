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Поставил голы на поток. Арендованный у Шахтера Тете набрал 2+1 в матче Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Бразилец в шикарной форме

Поставил голы на поток. Арендованный у Шахтера Тете набрал 2+1 в матче Лиги 1

Фото: Olympique Lyonnais

UA-Футбол
Новина українською

В рамках третьего тура Лиги 1 французский "Лион" принимает "Труа".

Фаворит уверенно ведет в счете и во много благодаря стараниям Тете. Бразильский вингер за вечер отличился двумя голами, добавив ко всему этому ассист. Ранее он набрал 1+1 в первом туре чемпионата.

Первый гол Тете

Второй гол Тете

Напомним, что Тете играет за "Лион" на правах аренды, а его контракт принадлежит "Шахтеру". Сделка истекает зимой 2023-го.

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В статье: Лион Тете
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