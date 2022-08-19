Поставил голы на поток. Арендованный у Шахтера Тете набрал 2+1 в матче Лиги 1

В рамках третьего тура Лиги 1 французский "Лион" принимает "Труа".

Фаворит уверенно ведет в счете и во много благодаря стараниям Тете. Бразильский вингер за вечер отличился двумя голами, добавив ко всему этому ассист. Ранее он набрал 1+1 в первом туре чемпионата.

Первый гол Тете

Olympique Lyon szybko doszedł do siebie. Najpierw bramka Tagliafico, potem do siatki trafił Tete i ekipa Petera Bosza w mgnieniu oka zbudowała już sobie dwie bramki przewagi. #OLESTACpic.twitter.com/aG788gAuk9 — Seb (@seb_cada) August 19, 2022

Второй гол Тете

Напомним, что Тете играет за "Лион" на правах аренды, а его контракт принадлежит "Шахтеру". Сделка истекает зимой 2023-го.