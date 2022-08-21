Месси и Мбаппе организовали гол уже на 8-й секунде в матче с Лиллем Фонсеки

В матче 3-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" играет на выезде против "Лилля" Паулу Фонсеки.

Парижане открыли счет уже на 8-й (!) секунде встречи - гости развели мяч, Лионель Месси исполнил длинный пас на Килиана Мбаппе, а француз реализовал выход 1 на 1.

На 28-й минуте встречи уже сам аргентинец записал на свой счет забитый мяч.

Видео гола Мбаппе