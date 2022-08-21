"Пари Сен-Жермен" издевательски поприветствовал Паулу Фонсеку в Лиге 1, деклассировав "Лилль" на их поле. Команда Кристофера Галтье третий тур кряду забивает 5 и больше голов в матче, сочетая чистую футбольную эстетику, подлинный азарт с признаками тактической дисциплины. В таком миксе Париж на старте сезона выглядит как лучшая команда Европы.

Неймар сегодня снова сиял во всей красе, ровно как и Мбаппе. Две примы Парижа демонстрировали настолько сильную химию, что слухи об их потасовке посреди недели выглядит как откровенная "желтуха". Бразилец сегодня превзошёл самого себя, отметившись дублем и тремя ассистами. Два из них пришлись как раз на Килиана, у которого хет-трик. Немного скромнее себя проявил Лео Месси – у аргентинца 1+1, как и у Хакими.

У Неймара 7+6 в четырёх матчах сезона. Но всё это цифры. Они не передают всё великолепие, которое дарит Ней в новом сезоне. Главное – это запал, с которым он играет, идя в удачный подкат при счёте 1:6, и искреннее вдохновение. В таком ментальном состоянии бразилец легко затмевает и лучшего игрока в истории по имени Лео, и Килиана, у которого есть все задатки таким игроком стать.

Соучастником всего этого божественного представления стал и наш добрый знакомый Паулу Фонсека. Экс-тренер "горняков" решил сыграть с чемпионом смело. С высоким прессингом, с Исмаили в старте, и с хрупким Эйджелом Гомесом в опорной зоне, который до этого в жизни играл либо вингера, либо десятку. Фонсека не отказался от своих принципов, и это в какой-то мере вызывает уважение. Но конкретно сегодня это была храбрость, граничащая с недальновидностью, если не сказать глупостью.

Ставку португальца можно понять. "Лилль" сейчас на той же стадии эволюции, что и "ПСЖ". Их игровые структуры такие же сырые. Только вот чтобы тягаться с индивидуальным гением таких размеров, "Лиллю" нужно пару лет усердной работы, и чтобы Париж снова посетил Почеттино. В иных обстоятельствах это будет лудоманией, но никак не попыткой достичь максимума на поле.

Сырой прессинг "Пари Сен-Жермен" и смелость Фонсеки сделали сегодняшний матч настоящим футбольным деликатесом. Моменты на самом деле бывали и у ворот Доннаруммы. Но на то у них и Маркиньос с Рамосом в защите, чтобы это компенсировать. В то время как на другой половине трио гениев противостоял Алессандро, которого Фонсека вытащил из второй португальской лиги, и Исмаили, последние годы почти не игравшего в футбол.

Кристоф Галтье привнёс в "Пари Сен-Жермен" ровно столько тактического порядка, сколько им и требовалось. Надежное трио защиты, два самолёта на флангах, два контролёра в центре поля и трое художников впереди. Какой простой оказывается пасьянс. Осталось только подтянуть до приличного уровня этот чёртов прессинг под Лигу Чемпионов, и держать троих гениев в добром духе. Последняя из задач – самая сложная.

Лига 1, 1-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "ПСЖ" 1:7

Голы: Бамба 54 – Мбаппе 1, 66, 87, Месси 27, Хакими 39, Неймар 43, 52

"Лилль": Жардим – Исмаили, Алессандро (Джало, 71), Фонте, Диаките – Гомес, Андре (Мартин, 59) – Бамба, Языджи (Жегрова, 58), Гудмундссон (Виржиниус, 59) – Дэвид

"ПСЖ": Доннарумма – Кимпембе, Маркиньос, Рамос (Данилу, 81) – Мендеш (Бернат, 63), Витинья (Паредес, 84), Верратти (Саншеш, 63), Хакими (Мукиеле, 81) – Месси – Неймар, Мбаппе

Предупреждения: Андре 39, Дэвид 83 – Рамос 34