Икарди согласен на переход в Галатасарай. ПСЖ ведет переговоры с турецким клубом

Турецкий "Галатасарай" сделал предложение по аренде нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщает L`Equipe. 29-летний аргентинец согласился на переход.

Сообщается, что спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш теперь ведет переговоры с "Галатасараем" о форме соглашения и будет ли в договоре опция выкупа.

До того как устроиться в "ПСЖ", Кампуш консультировал "Галатасарай", что может способствовать успеху в переговорах.

Напомним, что Кристоф Галтье признал, что не рассчитывает на Икарди в будущем сезоне.

В прошлом сезоне Мауро провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил всего 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.