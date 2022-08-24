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Икарди согласен на переход в Галатасарай. ПСЖ ведет переговоры с турецким клубом
Карьера свернула куда-то не туда
Getty Images / Global Images Ukraine
Турецкий "Галатасарай" сделал предложение по аренде нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщает L`Equipe. 29-летний аргентинец согласился на переход.
Сообщается, что спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш теперь ведет переговоры с "Галатасараем" о форме соглашения и будет ли в договоре опция выкупа.
До того как устроиться в "ПСЖ", Кампуш консультировал "Галатасарай", что может способствовать успеху в переговорах.
Напомним, что Кристоф Галтье признал, что не рассчитывает на Икарди в будущем сезоне.
В прошлом сезоне Мауро провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил всего 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.
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