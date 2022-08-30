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Ещё один центральный полузащитник: ПСЖ подпишет Фабиана Руиса из Наполи

Франция
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Зачем так много хавбеков?

Ещё один центральный полузащитник: ПСЖ подпишет Фабиана Руиса из Наполи

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис сегодня, 30 августа, прибудет в Париж для прохождения медосмотра для перехода в "ПСЖ". Хавбек подпишет контракт на 5 лет.

Сообщается, что "Наполи" получит 23 миллиона евро за 26-летнего центрального полузащитника.

Отмечается, что между сторонами продолжаются переговоры по вратарю парижан Кейлору Навасу.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" уже договорился по трансферу хавбека "Валенсии" Карлоса Солера. Он играет на той же позиции, что и Фабиан Руис.

В прошлом сезоне Руис провел за "Наполи" 38 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 50 миллионов евро.

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В статье: Наполи (Неаполь) Фабиан Руис ПСЖ
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