Ещё один центральный полузащитник: ПСЖ подпишет Фабиана Руиса из Наполи

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис сегодня, 30 августа, прибудет в Париж для прохождения медосмотра для перехода в "ПСЖ". Хавбек подпишет контракт на 5 лет.

Сообщается, что "Наполи" получит 23 миллиона евро за 26-летнего центрального полузащитника.

Fabián Ruiz, arriving in Paris with his agents to complete his move to PSG. Napoli will receive €23m fee, Fabián will sign until 2027. ???????? #PSG



Negotiations still ongoing for Keylor Navas between PSG and Napoli. pic.twitter.com/J4wbouTbDr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

Отмечается, что между сторонами продолжаются переговоры по вратарю парижан Кейлору Навасу.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" уже договорился по трансферу хавбека "Валенсии" Карлоса Солера. Он играет на той же позиции, что и Фабиан Руис.

В прошлом сезоне Руис провел за "Наполи" 38 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 50 миллионов евро.