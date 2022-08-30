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Ещё один центральный полузащитник: ПСЖ подпишет Фабиана Руиса из Наполи
Зачем так много хавбеков?
Фото: twitter.com/sscnapoli
Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис сегодня, 30 августа, прибудет в Париж для прохождения медосмотра для перехода в "ПСЖ". Хавбек подпишет контракт на 5 лет.
Сообщается, что "Наполи" получит 23 миллиона евро за 26-летнего центрального полузащитника.
Fabián Ruiz, arriving in Paris with his agents to complete his move to PSG. Napoli will receive €23m fee, Fabián will sign until 2027. ???????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022
Negotiations still ongoing for Keylor Navas between PSG and Napoli. pic.twitter.com/J4wbouTbDr
Отмечается, что между сторонами продолжаются переговоры по вратарю парижан Кейлору Навасу.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" уже договорился по трансферу хавбека "Валенсии" Карлоса Солера. Он играет на той же позиции, что и Фабиан Руис.
В прошлом сезоне Руис провел за "Наполи" 38 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 50 миллионов евро.
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