Ещё один центральный полузащитник: ПСЖ подпишет Фабиана Руиса из Наполи

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис сегодня, 30 августа, прибудет в Париж для прохождения медосмотра для перехода в "ПСЖ". Хавбек подпишет контракт на 5 лет.

Сообщается, что "Наполи" получит 23 миллиона евро за 26-летнего центрального полузащитника.

Fabián Ruiz, arriving in Paris with his agents to complete his move to PSG. Napoli will receive €23m fee, Fabián will sign until 2027. ???????? #PSG



Negotiations still ongoing for Keylor Navas between PSG and Napoli. pic.twitter.com/J4wbouTbDr