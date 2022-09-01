Лига 1. Альтруистичный Месси, забивной Сотока и неудачливый Фонсека

Лига 1. 5-й тур

Тулуза, Муниципальный стадион

"Тулуза" – "ПСЖ" 0:3

Голы: Неймар 37, Мбаппе 50, Бернат 90

Тулуза: Дюпе – Диарра, Николайсен (Коста, 46), Руо – Занден (Силла, 63), ван ден Бумен (Деягер, 76), Спирингс, Деслер – Абухляль (Шаиби, 63), Даллинга (Адо, 76), Ратао

ПСЖ: Доннарумма – Данилу, Маркиньос, Рамос – Мендеш (Бернат, 83), Верратти (Саншеш, 68), Витинья (Заир-Эмри, 90+2), Мукиеле – Неймар (Экитике, 68), Мбаппе, Месси (Хакими, 83)

Предупреждение: Ратао 64

“ПСЖ” на выезде спокойно разобрался с дерзкими новичками Лиги 1 из “Тулузы”. Команда Филиппа Монтанье до этого имела лишь одно поражение в кампании, но с силой атакующего трио Парижа им было не совладать. Каждая из суперзвёзд приложила свою руку: Месси выступил в роли альтруиста, раздав по ассисту на Неймара и Мбаппе, которые продолжают выяснять кто из них главный. Напоследок отметился и Бернат.

Галтье сегодня провёл небольшую ротацию. Витинья вернулся в центр поля, Мукиеле заменил Хакими справа, а Данилу подменил Кимпембе. “Тулуза” не раз подлавливала грозных гостей на контратаках – сказался ещё не самый отлаженный прессинг “ПСЖ” и слишком лёгкий центр поля. Но на самом деле итоговый счёт мог быть и покрупнее, однако кипер “Тулузы” Дюпе был на высоте в прямом и переносном смыслах.

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Клермон" 1:0

Гол: Гуйе 49

На 87-й минуте Алексис Санчес не реализовал пенальти (вратарь)

"Марсель": Лопес – Мбемба, Байи, Жиго (Балерди, 46) – Клосс, Ронжье (Верету, 58), Гуйе (Жерсон, 75), Тавареш – Пайет (Ундер, 59), Гендузи – Алексис Санчес

"Клермон": Диав – Сейду, Ветеска, Ожье (Сиссе, 88) – Бела (Доссу, 78), Маньен, Гастьен (Байе, 88), Менди – Сарачевич (Хауи, 62), Рашани (Аллевина, 63) – Андрич (Кауи, 37)

Предупреждения: Ронжье 44 – Андрич 37, Сейду 64

Ещё один лидер Лиги 1 “Марсель” также взял 3 очка, но их победа над “Клермоном” была куда менее убедительной. Мощный прессинг “провансальцев” напрочь выключил какую-либо контригру соперника, но с голами у хозяев “Велодрома” было тяжко. Единственный мяч в матче пришёл с углового – Пайет нашёл голову Гуйе во вратарской. Ронжье и Тавареш проверили каркас ворот, а напоследок Алексис ещё и не реализовал пенальти.

“Марсель” куда менее эстетский, чем в прошлом году, но с результатами полный порядок. И это несмотря на существенные кадровые изменения и стилистические изменения Игоря Тудора. Надеемся, что хоть Пайет отвоюет своё место в старте. С его магией (6 ударов, 4 передачи под удар, 3 обводки) “Марсель” смотрится куда интереснее.

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "Ницца" 1:2

Голы: Бамба 19 – Делор 22 (п), Пепе 29 (п)

“Лилль” снова проиграл в топ-матче, как бы не смешно было называть нынешнюю “Ниццу” большой командой. С той же исправностью, с которой команда Паулу Фонсеки берёт очки с аутсайдерами и середняками, с той же методичностью “доги” и остаются ни с чем в матчах с конкурентами. Хотя сегодняшнее поражение Фонсеки хочется оправдывать – уж слишком неплох был “Лилль”.

Хозяева шестикратно перебили “орлов” по ударам, хоть большая часть угрозы и шла со стандартов. “Лилль” играл на два результата, не слишком наглея, но два грубых провала в обороне стоили им 3 очков. На гол Бамба “Ницца” ответила двумя пенальти – первый стал результатом грубейшей ошибки Джало, в эпизоде со вторым Фонте забыл о своей пенсионерской мобильности, и трагикомично упал в попытке догнать Пепе.

В итоге “Ницца” взяла первую победу в сезоне и немного сняла давление с Люсьена Фавра. Хотя к нему вопросов куда больше, чем к Фонсеке. “Орлы” несмотря на усиление играют совсем безжизненно.

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "Лорьян" 5:2

Голы: Сотока 24, 77, Саид 28, Самед 57, Опенда 86 – Моффи 41, 50

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Брест" 3:1

Голы: Родон 53, Терье 89, Дуэ 90+1 – Онора 57