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Лига 1. Марсель берёт 4-ю победу кряду, Лион хоронит Батикля

Франция
(1 голосов)

Алексис Санчес и Токо Экамби снова забили

Лига 1. Марсель берёт 4-ю победу кряду, Лион хоронит Батикля

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Лига 1, 6-й тур

Осер – Марсель 0:2

Голы: Жерсон 7, Алексис Санчес 84

Осер: Костиль – Менса, Коэфф, Жубал, Жоли – Туре – Отре (Перрен, 69), Равелосон (Ньянг, 57), Сахи, Эн (Синайок, 69) – да Кошта (Мчангама, 78)

Марсель: Лопес – Колашинац, Балерди, Мбемба – Клосс (Тавареш, 46), Верету, Ронжье, Каборе (Гуйе, 67) – Жерсон (Гендузи, 59), Ундер (Санчес, 59) – Луис Суарес (Арит, 81)

Предупреждения: Жубал 39 – Арит 90

Лион – Анже 5:0

Голы: Токо Экамби 31, 59, Ляказетт 38, Люкеба 62, Дембеле 88

Лион: Лопеш – Тальяфико, Люкеба, Тиаго Энрике (Дамьен, 70), Гюсто (Энрике, 70) – Какре, Толиссо, Февр – Токо Экамби (Баркола, 80), Ляказетт (Дембеле, 65), Тете (Рен-Аделаид, 66)

Анже: Бернардони – Менди, Унтонджи, Бамба – Бенталеб – Унахи (Капелль, 78), Юну, Думбия, Валери (Тиуб, 77) – Дьони (Салама, 69), Буфаль (Сима, 69)

Предупреждения: Гюсто 54, Тете 56 – Буфаль 67

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В статье: Лион Осер (Осер) Марсель Анже
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