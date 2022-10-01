Франция
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Лига 1. Бенефис Жонатана Клосса позволил Марселю разгромить Анже
Вингбек поучаствовал во всех трёх голах
Фото: Angers SCO
Лига 1, 9-й тур
Анже, Стад Жан Буин
Анже – Марсель 0:3
Голы: Клосс 35, Суарес 50, Жерсон 59
Анже: Фофана – Валери, Унтонджи, Блажич, Думбия – Унаи (Тиуб, 75), Менди (Абделли, 75), Бенталеб, Буфаль (Капель, 85) – Сима (Салама, 67), Юну (Амаду, 75)
Марсель: Лопес – Мбемба, Балерди (Туре, 75), Жиго – Каборе, Верету, Гендузи, Клосс (Ундер, 76) – Жерсон (Арит, 67), Пайет (Ронжье, 67) – Луис Суарес (Дьенг, 84)
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