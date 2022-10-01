  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Бенефис Жонатана Клосса позволил Марселю разгромить Анже
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Бенефис Жонатана Клосса позволил Марселю разгромить Анже

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Вингбек поучаствовал во всех трёх голах

Лига 1. Бенефис Жонатана Клосса позволил Марселю разгромить Анже

Фото: Angers SCO

Новина українською

Лига 1, 9-й тур

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Марсель 0:3

Голы: Клосс 35, Суарес 50, Жерсон 59

Анже: Фофана – Валери, Унтонджи, Блажич, Думбия – Унаи (Тиуб, 75), Менди (Абделли, 75), Бенталеб, Буфаль (Капель, 85) – Сима (Салама, 67), Юну (Амаду, 75)

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерди (Туре, 75), Жиго – Каборе, Верету, Гендузи, Клосс (Ундер, 76) – Жерсон (Арит, 67), Пайет (Ронжье, 67) – Луис Суарес (Дьенг, 84)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Анже
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде