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ПСЖ – Ницца 2:1. Вспышки гения Месси и лидерские качества Мбаппе

Франция
(2 голосов)

Килиан вышел и забил победный гол

ПСЖ – Ницца 2:1. Вспышки гения Месси и лидерские качества Мбаппе

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Лига 1, 9-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ницца 2:1

Голы: Месси 28, Мбаппе 83 – Лаборд 47

ПСЖ: Доннарумма – Мукиеле, Маркиньос, Рамос – Хакими, Витинья, Фабиан (Саншеш, 72, Данилу, 89), Бернат (Мендеш, 59) – Месси (Сарабия, 87), Неймар – Экитике (Мбаппе, 59)

Ницца: Шмейхель – Атталь (Лотомба, 76), Росарио, Данте, Вити, Бар – Баркли (Пепе, 62), Рэмси (Тюрам, 62), Лемина (Бека Бека, 76), Диоп – Лаборд (Делор, 84)

Предупреждения: Сарабия 90 – Данте 27

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В статье: Ницца Пари Сен-Жермен (Париж)
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