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ПСЖ – Ницца 2:1. Вспышки гения Месси и лидерские качества Мбаппе
Килиан вышел и забил победный гол
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1, 9-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Ницца 2:1
Голы: Месси 28, Мбаппе 83 – Лаборд 47
ПСЖ: Доннарумма – Мукиеле, Маркиньос, Рамос – Хакими, Витинья, Фабиан (Саншеш, 72, Данилу, 89), Бернат (Мендеш, 59) – Месси (Сарабия, 87), Неймар – Экитике (Мбаппе, 59)
Ницца: Шмейхель – Атталь (Лотомба, 76), Росарио, Данте, Вити, Бар – Баркли (Пепе, 62), Рэмси (Тюрам, 62), Лемина (Бека Бека, 76), Диоп – Лаборд (Делор, 84)
Предупреждения: Сарабия 90 – Данте 27
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