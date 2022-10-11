Рамос назвал судью ублюдком. Ему грозит дисквалификация

Серхио Рамос в матче Лиги 1 с "Реймсом" (0:0) в течение минуты получил желтую и красную карточки за споры с судьей Пьером Геллустом. Защитник "ПСЖ" оскорбил судью, назвав его ублюдком ("puta madre").

Об этом сообщает RMC Sport. Установить что сказал Рамос удалось только благодаря кадрам телеканала Canal+, так как судья в своем отчете не указал, что Серхио его оскорблял.

За агрессивное поведение испанцу грозит дисквалификация на срок от 2-х до 7-и матчей. Дисциплинарный комитет решит это на заседании в среду вечером.

В этом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.