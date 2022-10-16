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Лига 1. Монако в меньшинстве поделил очки с Клермоном

Франция
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Удаление Камара сломало "монегаскам" игру

Лига 1. Монако в меньшинстве поделил очки с Клермоном

Фото: AS Monaco

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 11-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Клермон 1:1

Голы: Эмболо 31 – Андрич 53

На 31-й минуте Эмболо не реализовал пенальти (вратарь)


Монако: Нюбель – Окампос, Дисаси, Марипан, Энрике – Минамино (Диатта, 21), Камара, Фофана, Головин (Якобс, 61) – Бен Йеддер (Матазо, 21), Эмболо

Клермон: Диав – Сейду, Ветеска, Кофрие – Рашани, Маньен, Хауи, Боржес – Чам – Андрич (Доссу, 74), Каи (Аллевина, 64)

Предупреждения: Якобс 87, Диатта 90 – Рашани 48, Хауи 63, Маньен 67, Сейду 87

Удаление: Камара 17

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В статье: Монако Клермон (Клермон-Ферран)
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