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Лига 1. Монако в меньшинстве поделил очки с Клермоном
Удаление Камара сломало "монегаскам" игру
Фото: AS Monaco
Лига 1, 11-й тур
Монако, Стад Луи II
Монако – Клермон 1:1
Голы: Эмболо 31 – Андрич 53
На 31-й минуте Эмболо не реализовал пенальти (вратарь)
Монако: Нюбель – Окампос, Дисаси, Марипан, Энрике – Минамино (Диатта, 21), Камара, Фофана, Головин (Якобс, 61) – Бен Йеддер (Матазо, 21), Эмболо
Клермон: Диав – Сейду, Ветеска, Кофрие – Рашани, Маньен, Хауи, Боржес – Чам – Андрич (Доссу, 74), Каи (Аллевина, 64)
Предупреждения: Якобс 87, Диатта 90 – Рашани 48, Хауи 63, Маньен 67, Сейду 87
Удаление: Камара 17
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