Лига 1. Первая победа Блана в Лионе и третье поражение Марселя кряду

Лига 1. 12-й тур

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Лион 1:2

Голы: Ваи 70 – Ауар 33, Ляказетт 90

Удаления: Мавидиди 74 – Диоманде 74

"Лион" дожал "Монпелье" на выезде, вырвав дебютную победу под руководством Лорана Блана. Напряженный матч на "Стад де ля Моссон" достиг своего апогея в последние четверть часа. К тому моменту команды успели обменяться голами Ауара с передачи Ляказетта, и блестящим голом Элье Ваи ударом через себя.

Затем Стефи Мавидиди и Синали Диоманде сцепились друг с другом, оставив свои команды играть 10 на 10. Это облегчило "ткачам" поиск свободных зон, а вместе с этим и финальный штурм, увенчавшийся успехом. Александер Ляказетт на последней минуте основного времени мощно пробил в ближний угол Омлина, принеся своей команде 3 очка.

Марсель, Велодром

Марсель – Ланс 0:1

Гол: да Кошта 79

Тем временем "Марсель" после беспроигрышной серии на старте сезона длиною в 9 туров продолжает проваливаться. Третью игру чемпионата подопечные Игоря Тудора проигрывают, пустив "ПСЖ" в далёки отрыв, а "Лорьян" и "Ланс" впереди себя. "Кроваво-золотые" после победы на "Велодроме" вышли на чистую вторую строчку.

На этот раз "Марсель" выглядел куда убедительнее, чем неделю назад в Париже, настойчивости команде с лазурного берега всё же хватило. "Провансальцы" здорово зажали гостей в первом тайме, позиционно доминировали и превзошли соперника 8:2 по ударам. Но за удачным отрезком голы не последовали. А вот "Ланс" куда удачнее конвертировал свою остроту.

После перерыва Франку Эсу удалось изменить игру благодаря тактическим перестановкам. А затем сработала главная фишка тренера – замены. Давид да Кошта нашёл свой гол спустя 20 минут пребывания на поле, сделал весомую заявку на ЛЧ в следующей кампании.