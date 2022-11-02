Месси учит французский и разговаривает на нем с детьми

Лионель Месси, похоже, не думает об уходе из "ПСЖ". По крайней мере, он продолжает работать за пределами поля, чтобы упростить коммуникацию во Франции.

GFFN со ссылкой на L'Equipe сообщает, что Лионель активно учит французский язык и даже общается на нем с детьми.

Полсе ухода Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии аргентинец также стал более открыт в раздевалке с другими игроками. Он делится своим мнением с футболистами на тренировках.

У Лионеля нет проблем с руководством клуба, в том числе с главным тренером Кристофом Галтье и спортивным директором Луишем Кампушом.

Отмечается, что клуб пытается вести переговоры о продлении контракта, который истекает уже будущим летом, но аргентинец не спешит принимать решения. Он сфокусирован на выступлениях за сборную на чемпионате мира.