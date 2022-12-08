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Аль-Хелаифи о будущем Месси: Договорились сесть и обсудить после ЧМ. Обе стороны всем довольны
Похоже, возвращения не будет
Фото: twitter.com/PSG_inside
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что Месси хочет остаться в клубе. Он заявил, что обе стороны всем довольны.
Хочет ли Месси остаться в Париже?
"Определенно. Он очень счастлив, это видно по его игре за сборную Аргентины. Когда игрок несчастен, это заметно по играм в национальной команде.
В этом сезоне Месси великолепно играет за нас, забил много голов и отдал много голевых передач как в составе сборной, так и в составе клуба.
Так что мы договорились, что после ЧМ-2022 сядем и все обсудим. Обе стороны всем довольны", – ответил Хелаифи.
Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась от идеи возвращения Лионеля Месси в пользу приглашения более молодого Бернарду Силвы. Советники Лапорты отговорили его от попытки снова договориться с аргентинцем.
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