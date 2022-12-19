Владелец Кристалл Пэлас приобрел Лион

Американский бизнесмен Джон Текстор приобрел контрольный пакет акций "Лиона". Об этом французский клуб сообщил на своем сайте.

39 201 514 акций "OL Group", владевшей клубом ранее, приобретены по цене 3 евро за акцию, за 789 824 акций "OSRANE OL Groupe" отдали 265,57 евро за акцию. Ожидается, что 529,5 млн евро от этой суммы – это стоимость 80% акций, остальная часть – долги. Также новые владельцы уже объявили об увеличении капитала клуба на общую сумму 86 млн. евро.

"Лион" еще летом информировал , что стартовали переговоры о возможной продаже клуба Джону Текстору. Бизнесмен кроме "ткачей" также владеет контрольным пакетом акций "Кристал Пэлас", "Ботафого" и бельгийского "РВД Моленбек".

Уже бывший владелец "Лиона" Жан-Мишель Ола владел клубом с 1987 года. Под руководством Ола клуб семь раз становился чемпионом Франции, выигрывал Кубок Франции и Кубок французской лиги, выходил в полуфинал Лиги чемпионов. Ожидается, что 73-летний Жан-Мишель в течение трех ближайших лет будет оставаться в должности президента клуба еще три года.