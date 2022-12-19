Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владелец Кристалл Пэлас приобрел Лион
Громкая сделка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американский бизнесмен Джон Текстор приобрел контрольный пакет акций "Лиона". Об этом французский клуб сообщил на своем сайте.
39 201 514 акций "OL Group", владевшей клубом ранее, приобретены по цене 3 евро за акцию, за 789 824 акций "OSRANE OL Groupe" отдали 265,57 евро за акцию. Ожидается, что 529,5 млн евро от этой суммы – это стоимость 80% акций, остальная часть – долги. Также новые владельцы уже объявили об увеличении капитала клуба на общую сумму 86 млн. евро.
"Лион" еще летом
Уже бывший владелец "Лиона" Жан-Мишель Ола владел клубом с 1987 года. Под руководством Ола клуб семь раз становился чемпионом Франции, выигрывал Кубок Франции и Кубок французской лиги, выходил в полуфинал Лиги чемпионов. Ожидается, что 73-летний Жан-Мишель в течение трех ближайших лет будет оставаться в должности президента клуба еще три года.
Популярное сейчас
- Авторитетное французское издание считает, что третий гол Аргентины в финале нельзя было засчитывать
- Шевченко получил строгое предупреждение от Чеферина по поводу выборов УАФ
- Последняя цель. Месси не выиграл лишь один турнир, в которых принимал участие
- Не обошлось без вмешательства полиции. В Париже фанаты устроили беспорядки после финала ЧМ
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ