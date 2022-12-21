Источник: Мбаппе отпустят следующим летом за разумную цену

В "ПСЖ" готовы отпустить Килиана Мбаппе следующим летом за адекватную его выступлениям цену, сообщает инсайдер Бен Джекобс. В январе "Париж" ни за что не продаст лучшего бомбардира чемпионата мира в Катаре.

Смысл продления контракта прошлым летом до 2025-го был в том, чтобы сохранить стоимость форварда. При этом в "ПСЖ", естесственно, не хотят отпускать Килиана, но рассмотрят предложения за адекватную цену.

Сам Килиан вряд ли будет настаивать на трансфере в январе, сейчас он сконцентрирован на победе в Лиге чемпионов. Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи во время чемпионата мира регулярно заявлял, что Мбаппе счастлив в клубе и он уверен в решении игрока остаться.

Напомним, что "Реал" пытался приобрести Килиана летом 2021-го более чем за 200 миллионов евро, но "ПСЖ" отказали в переходе. В Мадриде были уверены, что по окончанию контракта в мае 2022-го Мбаппе подпишет с ними соглашение, но француз объявил, что останется в Париже.