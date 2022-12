Источник: Мбаппе отпустят следующим летом за разумную цену

В "ПСЖ" готовы отпустить Килиана Мбаппе следующим летом за адекватную его выступлениям цену, сообщает инсайдер Бен Джекобс. В январе "Париж" ни за что не продаст лучшего бомбардира чемпионата мира в Катаре.

Смысл продления контракта прошлым летом до 2025-го был в том, чтобы сохранить стоимость форварда. При этом в "ПСЖ", естесственно, не хотят отпускать Килиана, но рассмотрят предложения за адекватную цену.

Сам Килиан вряд ли будет настаивать на трансфере в январе, сейчас он сконцентрирован на победе в Лиге чемпионов. Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи во время чемпионата мира регулярно заявлял, что Мбаппе счастлив в клубе и он уверен в решении игрока остаться.

Напомним, что "Реал" пытался приобрести Килиана летом 2021-го более чем за 200 миллионов евро, но "ПСЖ" отказали в переходе. В Мадриде были уверены, что по окончанию контракта в мае 2022-го Мбаппе подпишет с ними соглашение, но француз объявил, что останется в Париже.

Firm denials to reports Kylian Mbappe will tell PSG he is leaving at the end of the season and do so before the New Year. PSG position with Mbappe is clear: there will be no January exit and a summer move will only be sanctioned at the right price. pic.twitter.com/Z4bksdNdQp