Рабьо рассказал, что Мбаппе меняет голос когда дает интервью: Меня это бесит. С нами он разговаривает нормально

Хавбек "Ювентуса" Андриен Рабьо в интервью Carré Media пошутил про своего партнера по сборной Франции Килиана Мбаппе. Он терпеть не может, когда нападающий "ПСЖ" меняет голос во время интервью.

"Меня раздражает, когда Килиан Мбаппе меняет свой голос для интервью. С нами он нормально разговаривает, а в интервью зачем-то ведет себя по-другому, его голос меняется. Это раздражает, это напрягает. Думаю, это все заметили", – приводит слова Рабьо Foot Mercato.

Примечательно, что Мбаппе и Рабьо успели поиграть год вместе в "ПСЖ". Нападающий пришел в "ПСЖ" в 2018-м, а хавбек ушел из клуба в 2019-м.