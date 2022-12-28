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Но Месси нет. Мбаппе и Неймар выйдут в основе ПСЖ на первый после ЧМ-2022 матч
Против Страсбура дома
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гегемон и главный фаворит Лиги 1 ПСЖ в среду, 28-го декабря, проводит свой первый матч после чемпионата мира 2022. В Лиге 1 парижане на своем поле принимают "Страсбур".
Примечательно, что в основном составе парижан нашлось место для двух звездных игроков – Неймара и Мбаппе. А вот Лионель Месси пока не играет – у аргентинца продолжается отпуск после ЧМ.
Основной состав ПСЖ: Донаррума – Экитике, Рамос, Маркиньос, Бичиабу – Витинья, Руис, Вератти – Мукиэле, Мбаппе, Неймар
Матч начнется в 22.00. Трансляцию в Украине обеспечивает видеосервис MEGOGO. Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол
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