Лига 1. Истерика Неймара, геройства Мбаппе и радость Исмаили с Тете

Лига 1, 16-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Страсбур 2:1

Голы: Маркиньос 14, Мбаппе 90+6 (п) – Маркиньос 51 (аг)

ПСЖ: Доннарумма – Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Битшиабу (Хакими, 79) – Фабиан, Верратти, Витинья (Сарабия,73) – Неймар – Экитике (Солер, 73), Мбаппе

Страсбур: Селс – Дукуре, Ньямси, Джику, Перрен – Прчич (Ахолу, 65) – Бельгард, Томассон, Диарра (Сиссоко, 78) – Гамейро (Диалло, 78), Ажорк

Предупреждения: Верратти 50, Неймар 61, Мбаппе 90+7 – Ньямси 49

Удаление: Неймар 62, вторая жёлтая

Точный удар Килиана Мбаппе на 96-й минуте принёс "ПСЖ" победу над "Страсбуром". Автор хет-трика в финале мундиаля снова продемонстрировал железные нервы, реализовав очередной ключевой пенальти. Мбаппе вместе с Неймаром начали матч с первых минут, желая поскорее забыть о Чемпионате мира. А вот триумфатор Месси всё ещё в отпуске. Отдыхать спустя час отправился и Ней, за минуту заработав два предупреждения за отмашку и симуляцию.

Понять истерику Неймара можно. За 60 минут его 6 раз жестко приземлили на газон, и на грубость бразилец пытался ответить хитростью. В первом тайме фолы были единственным противодействием гостей, несмотря на то, что Париж не слишком усердствовал. Потому закономерно, что единственный гол до перерыва был забит со стандарта. Маркиньос откликнулся на точную подачу Неймара. С игры единственный полумомент был у Мбаппе, но он пробил прямо в Селса.

На второй тайм хозяева вышли слишком расслабленными, и быстро за это поплатились. Верратти грубо ошибся у своей штрафной, подарив мяч Томассону. Десятка простреливал на Ажорка, но Маркиньос перестарался и после вычурного рикошета от бразильца счёт снова стал равным. Неймар тут же создал выход для Мбаппе, но Килиан снова был неточен. Вскоре за вспышкой гениальности у бразильца начали сдавать нервы, и он удалился с поля. Отдельные вопросы к арбитру Клемену Тюрпену. 0 предупреждений "Страсбуру" за грубый первый тайм, зато такая строгость в отношении Нея.

С футболом было практически покончено, зато не с ошибками известного судьи. В компенсированное время Мбаппе разбавил скуку двумя шикарными проходами. Первый закончился неудачным пасом на Солера, а второй – заработанным пенальти. Другой вопрос, что Тюрпен выждал странную паузу после контакта на Мбаппе, а через мгновение после неубедительного свистка Маркиньос уже добивал в пустые. Тюрпен украл у Маркиньос своеобразный хет-трик, зато позволил Мбаппе прослыть героем на фоне истерики Неймара и отпуска Месси.

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Лион 2:4

Голы: Лаге 29, Мунье 72 – Какре 21, Шерки 32, Ляказетт 35 (п), Тете 49

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Лилль 0:2

Голы: Эйнджел Гомес 68 (п), Байо 90+4

Удаление: Кофрие 90+1

В других матчах вечера снискали славу экс-горняки. "Лилль" Паулу Фонсеки долго не смог пробить оборону "Клермона", но после реализованного пенальти от Гомеса на 68-й минуте игра была сделана. Оставшиеся вопросы снял Байо, забив в контратаке на 4-й компенсированной. Исмаили выдал неожиданно сильный матч с точки зрения обороны (3 отбора, 3 выигранных верховых единоборства и перехват), но привычного вклада в атаку не наблюдалось.

Ещё один "горняк" Тете забил сегодня свой шестой гол в Лиге 1, благодаря чему помог "Лиону" победить "Брест". Правда дело было сделано ещё до мяча бразильца. "Ткачи" сделали результат ещё в первом тайме усилиями своих выпускников. Сначала отметились молодые таланты Какре и Шерки, а затем Ляказетт реализовал пенальти. Два провала в обороне команды Лорана Блана не позволили им отпраздновать разгром. "Брест" свои шансы не упускал и проиграл с приличным счётом.