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Мбаппе и Хакими получат несколько дней дополнительного отдыха. Оба могут пропустить два следующих матча

Франция
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Стоило отдохнуть после чемпионата мира

Мбаппе и Хакими получат несколько дней дополнительного отдыха. Оба могут пропустить два следующих матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье в интервью заявил, что Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими получат несколько дней дополнительного отдыха. Ранее они отказались от отпуска после чемпионата мира.

Килиан играл в финале Мундиаля и на следующей неделе уже тренировался с командой. Хакими также присоединился к тренировкам с парижанами спустя некоторое время после матча за 3-е место.

"У Хакими и Мбаппе будет несколько дней отдыха. Планировалось, что они сыграют в этих двух матчах. Теперь они будут восстанавливаться", – сказал главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье в интервью Amazon Prime.

Теперь Килиан и Хакими точно пропустят матч 1/16 Кубка Франции с "Шатору", который состоится 6-го января. Марокканец точно не сыграет 11-го числа в 18-м туре Лиги 1 против "Анже", так как у него перебор желтых карточек. Судя по словам Гальтье, Мбаппе также будет предоставлен отдых в этой встрече.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
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Источник:
goal.com

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