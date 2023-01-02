Мбаппе и Хакими получат несколько дней дополнительного отдыха. Оба могут пропустить два следующих матча

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье в интервью заявил, что Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими получат несколько дней дополнительного отдыха. Ранее они отказались от отпуска после чемпионата мира.

Килиан играл в финале Мундиаля и на следующей неделе уже тренировался с командой. Хакими также присоединился к тренировкам с парижанами спустя некоторое время после матча за 3-е место.

"У Хакими и Мбаппе будет несколько дней отдыха. Планировалось, что они сыграют в этих двух матчах. Теперь они будут восстанавливаться", – сказал главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье в интервью Amazon Prime.

Теперь Килиан и Хакими точно пропустят матч 1/16 Кубка Франции с "Шатору", который состоится 6-го января. Марокканец точно не сыграет 11-го числа в 18-м туре Лиги 1 против "Анже", так как у него перебор желтых карточек. Судя по словам Гальтье, Мбаппе также будет предоставлен отдых в этой встрече.