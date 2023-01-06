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Полузащитник Лиона принял решение выступать за сборную Алжира
Африканцы ведут переговоры с еще одним французом алжирского происхождения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар принял решение выступать за сборную Алжира. 24-летний футболист родился во Франции, но имеет алжирское происхождение. Президент Федерации футбола Алжира Джахид Зефизеф объявил о решении Уссема представлять африканскую команду.
"Уссем Ауар дал нам свое согласие присоединиться к алжирской команде. Мы также ведем переговоры с Амином Гуири, однако пока еще ничего не решено", - отметил Зефизеф.
Полузащитник никогда играл за главную команду страны в официальных матчах. Он лишь один раз принял участие в товарищеском матче "трехцветных" против сборной Украины (3:1) в октябре 2020 года. В составе молодежной сборной Франции Ауар провел 15 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами.
Амин Гуири также родился во Франции и имеет алжирское происхождение. 22-летний нападающий "Ренна"забил 11 голов в 24 матчах за сборную Франции U-21.
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