Полузащитник Лиона принял решение выступать за сборную Алжира

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар принял решение выступать за сборную Алжира. 24-летний футболист родился во Франции, но имеет алжирское происхождение. Президент Федерации футбола Алжира Джахид Зефизеф объявил о решении Уссема представлять африканскую команду.

"Уссем Ауар дал нам свое согласие присоединиться к алжирской команде. Мы также ведем переговоры с Амином Гуири, однако пока еще ничего не решено", - отметил Зефизеф.

Полузащитник никогда играл за главную команду страны в официальных матчах. Он лишь один раз принял участие в товарищеском матче "трехцветных" против сборной Украины (3:1) в октябре 2020 года. В составе молодежной сборной Франции Ауар провел 15 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Амин Гуири также родился во Франции и имеет алжирское происхождение. 22-летний нападающий "Ренна"забил 11 голов в 24 матчах за сборную Франции U-21.